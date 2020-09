L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Mariano Izco dopo il suo ritorno a Catania «Sono cresciuto come uomo, a Catania ho casa e famiglia. Tornare qui mi sembra un sogno. Mi sento catanese al di là della scelta di abitare qui. Sono stato il primo argentino di una lunga serie ad approdare qui. Non conoscevo nessuno, non sapevo

in quale città stessi arrivando. Ricordo che mi portarono in ritiro direttamente, in Austria. Ero spaesato, piangevo. Giorno dopo giorno mi sono reso conto di trovarmi in una realtà bellissima. Il sogno di tutti i calciatori. Città favolosa, tifosi inimitabili, allenatori e club validissimi. Infatti sono stati otto anni da romanzo. Torno a casa, forse non me ne sono mai andato da qui. Abito a due passi dal Village, il Massimino per

otto stagioni è stato casa mia e spero possa esserlo ancora».