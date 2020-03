L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ha analizzato quello che è il caos in serie A dopo lo stravolgimento a causa dell’allarme Coronavirus. Adesso infatti è caos anche per gli orari in cui verranno recuperate le gare. Juventus-Inter ha finalmente una collocazione: si giocherà domenica sera, inizio alle 20.45. Data che stamattina sarà possibile segnare ufficialmente sul calendario, non appena le disposizioni della Lega saranno pubblicate. Ma data e orario sono già stati modificati con l’ok di tutte le parti, nerazzurri compresi. Domenica sera si farà, in ritardo di una settimana e dopo un lungo viaggio su tutto il calendario: da lunedì scorso (quando le precedenti disposizioni del Governo avrebbero potuto permettere l’apertura dello stadio ai tifosi), a mercoledì fino al 13 maggio come data limite. Sampdoria-Verona si giocherà sabato alle 20.45, il resto delle partite distribuite lungo la domenica: si parte con Milan-Genoa alle 12.30, poi Parma-Spal e Sassuolo-Brescia alle 15 rispettando gli orari già stabiliti in origine. Fa eccezione Udinese-Fiorentina che si sposta alla domenica alle 18 su richiesta viola, per chiudere con la serata di Juve-Inter.