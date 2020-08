L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Trapani. Il Collegio di Garanzia del CONI ha rigettato il ricorso della società siciliana relativa ai 2 punti di penalizzazione: «L’Alivision ritiene profondamente ingiusta la decisione e non lascerà nulla di intentato, proponendo ricorso al Tar e al Consiglio di Stato avverso un campionato falsato per una serie innumerevole di ragioni – la dichiarazione a caldo di Fabio Petroni, in rappresentanza del socio unico –. La Alivision comunque conferma il proprio impegno a continuare l’attività del Trapani in qualunque serie andrà a giocare».