L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della situazione in casa Foggia.

Incassato l’ok dalla Covisod per l’iscrizione in Serie D, i dirigenti

si sono messi al lavoro per capire come approdare in Serie C.

C’è però la guerra interna al club da appianare prima di poter ripartire con serenità. Nelle ultime ore è sceso in campo il sindaco Franco Landella, attento osservatore delle vicende rossonere: «Vogliamo chiarezza -scrive in

una nota il primo cittadino -, la Foggia calcistica ha subito troppe delusioni in questi anni per potersi accontentare di inutili proclami ed è stanca di assistere a questa estenuante querelle che non interessa nessuno. In

questo momento ogni sforzo deve essere profuso nel reperimento delle risorse con cui affrontare le sfide che ci attendononei prossimi giorni, compresa quella del tanto auspicato ripescaggio in Serie C».

Sostegno