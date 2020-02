L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Palermo trascinato dai baby. Il Biancavilla ha reso la vita dura a una squadra che sul piano dell’intensità e delle idee ha fatto un piccolo passo indietro. Silipo e Lucca hanno messo due timbri pesanti sul match, certificando che il mercato di gennaio ha portato i rinforzi giusti. Il Palermo, pur facendo la partita, non è mai stato realmente pericoloso a differenza degli etnei. Silipo ha creato la magia in grado di stendere il Biancavilla, patendo da destra in dribbling, per poi convergere al centro da dove fa partire un sinistro a giro, degno del miglior Dybala, che si spegne sotto il sette. A portare scompiglio sulla destra è sempre il giovane della Roma, che serve un prezioso assist a Lucca, che chiude i conti.