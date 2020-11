L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport”, parla di una vittoria meritata e sofferta per il Palermo.

La squadra ha saputo combattere con umiltà: «E questo è un grande merito – ha sottolineato Roberto Boscaglia, a fine gara – perché la sofferenza fa parte del nostro percorso di crescita: in C si vince anche così. Non guardiamo la classifica, pensiamo già alla prossima».