L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla gara tra Palermo e Cosenza con i rossoblù a caccia di un colpo in trasferta.

Due squadre in lotta per un posto nei playoff e in mezzo cinque scontri diretti per la salvezza. Il rush finale del Cosenza comincia lunedì sera da Palermo per concludersi il 19 maggio al Marulla contro il Cagliari. Tra le gare con le due squadre “isolane” un bel po’ di adrenalina con sfide vietate ai deboli di cuore: Cittadella, la doppia trasferta con Perugia e Brescia, il Venezia e la gara del Del Duca con l’Ascoli.

Una lunga volata con la squadra rossoblù che cercherà di gestire il vantaggio accumulato sulla z0na retrocessione (+6), ma allo stesso tempo proverà a recuperare quel -1 (Cittadella c Venezia, con entrambe che dovranno giocare al Marulla) che la separano dalla salvezza diretta. Bisogna riconoscere a Viali che ci ha sempre creduto. La sua perseveranza è stata in parte premiata, in attesa che venga scritta la parola fine a questa ennesima stagione tribolata. La svolta si è avuta nel girone di ritorno grazie alle 5 vittorie e i 3 pareggi: 18 punti, di cui 15 in casa. In trasferta 4 sconfitte e 1 sola vittoria, a Frosinone. Il ruolino fuori casa rimane il punto debole del Cosenza con ben 10 sconfitte, 3 pareggi e 2 successi.

Ecco perché la sfida di lunedì sera con i rosanero riveste un’importanza cruciale nel volatone finale. Riuscire a tenere botta anche a Palermo, significherebbe dare ancora più valore alla serie positiva delle ultime 3 partite che hanno portato in dote 9 punti. Il pieno. E senza subire gol, così com’era avvenuto nel campionato 2018-2019. Nella storia del club riuscire a infilare 4 vittorie consecutive tenendo la porta inviolata, non è mai successo in Serie B.