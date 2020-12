L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Catania.

Anche oggi i rossazzurri dovranno prima aspettare l’esito dei tamponi, poi potranno scendere in campo nella speranza di non andare incontro ad altre sgradite sorprese.







Cristaldi spiega «Sarà fondamentale l’approccio, non dobbiamo sbagliare. Sappiamo di ricevere una squadra che ha voglia di ben figurare, che ha qualità in tutte le zone del campo. A noi serve un altro successo per dare continuità alla crescita in campo e a quella mentale. Siamo alla ricerca di stabilità, questa è una tappa importantissima».