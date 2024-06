Gazzetta dello Sport: “Iemmello vuole Aquilani. Bari, Salernitana e Frosinone fermi. Tutte le trattative del giorno in B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

Un’altra schiarita per le panchine di B. Dopo quella per D’Aversa al Cesena (annuncio domani?), un’altra comincia a prepararsi per avere un nuovo padrone. I dubbi sembrano svanire. Pippo Inzaghi adesso è

molto vicino al Pisa. L’ennesima video-call tra la Toscana e Ibiza ha fatto registrare un altro passo in avanti, forse quello decisivo. Un po’ di cautela resta, perché è la terza volta che siprova a fare questo matrimonio. Ma

se nelle due scorse estati è saltato poco prima dell’altare, adesso la fede è pronta ad essere infilata nell’anulare.

La Salernitana avrebbe voluto riprenderlo, i De Laurentiis gli hanno offerto il Bari, lui ha fatto tutte le valutazioni del caso ma adesso avrebbe deciso per il Pisa. La società non ha fretta, ma entro il fine settimana dovrebbe preparare l’annuncio dell’accordo. Magari insieme a quello per la separazione da Alberto Aquilani.

Le altre Nel finale dell’ultima stagione il rapporto tra il giovane tecnico e il club si è guastato. Nella testa di Aquilani c’era la Fiorentina, ma l’appuntamento è saltato. Ci sarà ancora la Serie B nel suo destino. L’incontro di martedì con la Reggiana è andato bene, ma non è l’unica soluzione: il club granata ha valutato diversi profili, tiene caldo quello di Caserta e Abate, ma vede salire le quotazioni di William Viali. Che a sorpresa potrebbe lasciare Cosenza: la partenza del d.s. Gemmi gli ha tolto un fondamentale punto di riferimento, la proposta della Reggiana (come quella del Pisa) ha fatto il resto.

Lo stesso Aquilani è un nome gradito a Catanzaro, a prescindere da chi sarà il direttore sportivo (a proposito: ieri in sede c’era Magalini per risolvere l’accordo appena sottoscritto e liberarsi per il Bari, ma l’incontro col presidente Noto è slittato ancora): non sarà Lovisa, che ha comunicato che non lascerà la Juve Stabia, potrebbe essere Polito, ma ogni giorno spuntano altri candidati, anche per sostituire il d.g. Foresti (si parla di D’Aniello, ex Ternana). A volere Aquilani a Catanzaro è il suo amico Iemmello, leader della

squadra, che ha manifestato al club un certo gradimento anche per Cristian Bucchi. Al palo Tutto fermo a Bari, dove tornano in auge Sottil e Longo, ma chissà. Idem alla Salernitana, dove si susseguono le trattative per la cessione: di sicuro c’è stato un riavvicinamento col d.s. Petrachi. Così pure al Frosinone: solo domani Stirpe e il d.g. Angelozzi metteranno giù i piani e penseranno a un allenatore. Sarà Vivarini? Vista la penale prevista dal Catanzaro, è impossibile.