Gazzetta dello Sport: “I grandi colpi della B. Brunori? Occhio al Sassuolo…”

Un terzo nome che potrebbe movimentare l’estate è quello di Matteo Brunori. Il capitano del Palermo, protagonista con i suoi gol della scalata dalla Serie C alla B, ha visto incrinarsi il suo rapporto con la tifoseria. Qualche dichiarazione di dubbia interpretazione non è stata gradita da una parte della tifoseria, che ha dimenticato in fretta i suoi gol (63 in tre stagioni) e gli ha dedicato uno striscione abbastanza pesante.

Forse per lui è meglio cambiare aria, già a gennaio ha avuto la possibilità di salire in Serie A (l’Empoli lo voleva in uno scambio con Ciccio Caputo) e adesso potrebbero aprirsi nuovi scenari. Non sarà semplice, perché il Palermo tra acquisto del cartellino della Juventus e nuovo contratto fino al 2027ha fatto per lui un investimento molto importante e non se ne libererà facilmente.

Ma se questa frattura con la tifoseria – che non ha visto intervenire la società per mediare dovesse essere insanabile, allora dal mercato potrebbe arrivare qualche proposta interessante. Dalla Serie A, o magari anche dalla B: vero Sassuolo?

