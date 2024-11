Gazzetta dello Sport: “Guardiola sbanda «Volevo farmi male». I graffi sono un caso”

Pep Guardiola, noto per la sua intensità e dedizione al calcio, sta attraversando un periodo complicato sia sul piano sportivo che personale. Come raccontato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il tecnico catalano si è reso protagonista di una battuta infelice durante la conferenza stampa dopo il clamoroso 3-3 del Manchester City contro il Feyenoord. Un risultato che ha visto gli inglesi dilapidare un vantaggio di 3-0 negli ultimi 15 minuti, scatenando la disperazione del tecnico per la fragilità mentale e gli errori della sua squadra.

La battuta che ha scatenato le critiche

Con il volto segnato da graffi, Guardiola ha risposto con leggerezza a una domanda sulla sua ferita: «Mi sono fatto male da solo», accompagnando le parole con un sorriso e una mimica scherzosa. Tuttavia, la battuta, riguardante un tema delicato come l’autolesionismo, ha suscitato indignazione. Guardiola ha successivamente rilasciato delle scuse ufficiali attraverso i social, ammettendo l’inopportunità delle sue parole e invitando chiunque ne avesse bisogno a cercare aiuto tramite organizzazioni come i Samaritans.

Un periodo complicato per il City

Il momento difficile del Manchester City non si limita a quanto accaduto in conferenza stampa. Con cinque sconfitte consecutive in tutte le competizioni, la squadra è lontana 8 punti dal Liverpool in Premier League e si prepara a sfide decisive contro la Juventus in Champions League e lo stesso Liverpool ad Anfield.

L’assenza di Rodri, elemento chiave della squadra, ha inciso pesantemente: con lui in campo, il City vince il 71,4% delle partite, mentre senza scende al 55,5%. A complicare il quadro, l’inchiesta in corso da parte della Premier League sui conti del club potrebbe portare a sanzioni severe, alimentando un clima di incertezza.

Guardiola sotto pressione

Pep, noto per la sua carriera vincente e la meticolosità con cui affronta il calcio, non aveva mai perso cinque partite consecutive. Il rinnovo fino al 2027 non ha sortito gli effetti sperati sulla squadra, che sembra in difficoltà nel mantenere la continuità e la solidità degli anni precedenti. La prossima sfida ad Anfield sarà già cruciale per i Citizens, che devono ritrovare compattezza e risultati per evitare che questa stagione si trasformi in un fallimento.

Guardiola, simbolo di perfezionismo e leadership, si trova ora nel momento più complesso della sua carriera, tra difficoltà sul campo e polemiche fuori dal terreno di gioco.