Inghilterra, pullman del Real Madrid coinvolto in un incidente: nessun ferito

Al ritorno dalla trasferta di Liverpool, il Real Madrid è stato coinvolto in un incidente sulla M40. Il pullman dei blancos si è scontrato contro un camion. Niente di grave, dato che sul momento non sembrano esserci feriti e i danni sono relativamente contenuti. Fortunatamente in quel momento, con ogni probabilità, sopra il pullmann non vi si trovavano i calciatori allenati da mister Carlo Ancelotti. Ecco una clip:

🚨🚨| BREAKING: It appears that Real Madrid’s bus has been involved in an ACCIDENT. pic.twitter.com/dRWZosg0mX — CentreGoals. (@centregoals) November 28, 2024