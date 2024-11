Champions League: il Bologna cade al “Dall’Ara”, il Lille vince 1-2. Pareggia la Juventus, i risultati finali

Terminano i match di Champions League. Reti inviolate tra Aston Villa e Juventus, il match termina in parità. Amara sconfitta per il Bologna di mister Italiano, che riprende la gara ma poi cade ai piedi del Lille. Parità anche tra Celtic e Club Brugge, una rete a testa. Netto 0-3 del Borussia Dortmund che incalza il Celtic. Il Liverpool nella seconda frazione inginocchia il Real Madrid di Carlo Ancelotti, vincendo per 2-0.

I risultati finali:

Aston Villa-Juventus 0-0

Bologna-Lilla 1-2

Celtic-Club Brugge 1-1

Din. Zagabria-Dortmund 0-3

Liverpool-Real Madrid 2-0

Monaco-Benfica 2-3

PSV-Shakhtar 3-2