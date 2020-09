L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla del ripescaggio in C del Foggia.

Maglia del centenario addosso e mano sul petto per il sindaco Franco Landella:

«Giustizia è fatta! Siamo tornati in C – dice il primo cittadino -. Noi non moriamo mai…».

L’ultima stagione in Serie D si era interrotta sul più bello, con i rossoneri aun solo punto dal Bitonto prima della sospensione per la pandemia. «Il mio pensiero va al presidente del Bitonto -esordisce il presidente Felleca-, non meritava una cosa del genere. Mi spiace per loro, ma allo stesso tempo sono molto felice per noi. È una promozione che dedico alla città e ai tifosi. Per noi è un obiettivo raggiunto che ci rende assolutamente felici».

Al Foggia saranno concessi 15 giorni in più per il mercato, così come il club chiederà di poter iniziare il campionato con un paio di giornate di ritardo.