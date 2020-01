L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla vittoria del Palermo contro il Roccella. Decide Floriano trasformando un penalty che porta il Palermo a +5 sul Savoia. Con la difesa a tre, la squadra è sembrata più corta e propositiva. Il problema di inquadrare la porta, però, resta. I calabresi passano in vantaggio con Coluccio nel primo tempo, ma l’arbitro annulla tutto per un fallo. Nella ripresa, Floriano accelera in area e Coluccio lo ferma irregolarmente. Successivamente il rigore che regala i tre punti alla squadra di Pergolizzi.