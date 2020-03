L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle perdite economiche della Serie A a causa dell’emergenza Coronavirus. Nel caso in cui il campionato sia costretto ad uno stop definitivo, i milioni in fumo sarebbero 720, ridotti a 170 nell’ipotesi in cui si riesca a portare a termine la stagione. A questi vanno aggiunti anche i danni “indiretti”: la cifra così arriva a superare il miliardo di euro. La versione definitiva del documento redatto dall’AD De Siervo verrà trasmessa alla Federazione e poi al governo. Le società chiedono disposizioni dello stato per assorbire il colpo. Una delle ipotesi riguarderebbe la cancellazione del bando pubblicitario imposto alle società di scommesse: porterebbe alla revisione del decreto Dignità, nella parte in cui vieta le sponsorizzazioni alle imprese del betting. Altre proposte riguardano la legge sul professionismo e tra i suggerimenti emerge un iter legislativo che consenta il taglio degli stipendi dei calciatori in situazioni di forza maggiore.