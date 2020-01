Il 4-3-3 è il modulo più utilizzato dal Palermo in questa stagione e anche contro il San Tommaso, nella giornata di oggi, sarà così. Sicuramente ci saranno dei cambi rispetto alla gara giocata domenica scorsa contro il Marsala, anche perché per quella gara Rosario Pergolizzi non poteva contare su Roberto Floriano. L’ex Bari sarà impiegato da titolare e prenderà il posto di Luca Ficarrotta, quindi niente tridente over come provato in questi giorni. In avanti oltre Floriano ci saranno Felici e Ricciardo. La scelta di Floriano titolare, scrive l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, non sorprende più di tanto. Il calciatore proveniente dal Bari ha grande esperienza e qualità. Lo scorso anno è stato decisivo per la cavalcata della D alla C del Bari. È vero che non va in campo da un mese (ultimo spezzone di gara l’8 dicembre) e quindi non è al topo, ma Pergolizzi ha detto che la forma migliore la troverà giocando. Floriano sarà anche utile per Ricciardo. L’attaccante messinese non segna da quasi un mese (l’ultima rete l’ha realizzata a Castrovillari a metà dicembre, su calcio di rigore), mentre su azione è a digiuno addirittura da oltre 2 mesi, ovvero dal successo ottenuto in casa col Corigliano (6-0). Il gol gli restituirà autostima e morale. A completare il tridente ci sarà Felici che è completamente recuperato dopo la botta al ginocchio rimediata la scorsa settimana. Pergolizzi non intende rinunciare a lui che è diventato determinante nell’ultimo scorcio di stagione. Basta guardare i numeri per capirlo: dopo la serie record di 10 vittorie di fila, il Palermo ha segnato complessivamente 7 gol e Felici è stato quello più incisivo con 2 reti da 3 punti (contro Giugliano e Acr Messina), un assist (a Kraja, nel match con l’Acireale) e ben 3 calci di rigore conquistati: quello della vittoria a Castrovillari, quello sbagliato da Sforzini nei minuti di recupero col Troina e infine quello trasformato da Mauri che ha sbloccato il risultato col Marsala. Il solo dubbio di Pergolizzi riguarda la mediana dove in ballottaggio ci sono Mauri e Martin. L’argentino non ha demeritato contro il Marsala, ma dipenderà tutto dal recupero di Martin che sembra in grado di giocare.