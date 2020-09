L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’esordio del Palermo a Teramo, previsto per domenica prossima.

Scenderà in campo la spina dorsale che l’anno scorso ha dominato il proprio girone tra i dilettanti. Pochissimi dubbi, scelte obbligate: si parte dal 4-2-3-1. Escluso il portiere c’è una novità per ogni reparto. Crivello tornerà sulla fascia sinistra, mentre Accardi si schiererà a destra per sopperire all’assenza di Doda. Al centro presente Marconi insieme a Lancini. Nel centrocampo a due ci sarà un ballottaggio: accanto a Palazzi si giocano una maglia da titolare Martin e Odjer, anche se il francese resta favorito. Silipo e Lucca potrebbero partire dalla panchina e a sostegno della prima punta Saraniti i tre attaccanti saranno Valente, Santana e Floriano. In basso, la probabile formazione rosanero: