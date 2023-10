L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul recupero di Valente e Di Mariano.

Le ali adesso sono più robuste. L’estensione è diventata più ampia in grado di far spiccare definitivamente il volo al Palermo. Se lo augura Eugenio Corini, anche solo per creare un distacco dal le inseguitrici per quanto l’idea di attaccare la prima posizione è stuzzicante. Dipenderà dall’anticipo tra Parma e Como di questa sera, visto che gli emiliani comandano la classifica con un punto sui rosanero. Per la sfida di lunedì sera con lo Spezia il tecnico può contare su due rientri molto importanti: Francesco Di Mariano e Nicola Valente sono tornati.

Entrambi hanno smaltito le rispettive note muscolari che li hanno tenuti ai box per quasi un mese: lesioni di primo grado agli adduttori, un problema che si sta presentando un po’ troppo spesso in squadra in questo avvio di stagione (anche Insigne ha subito uno stop per lo stesso motivo in prossimità della prima sosta di campionato). Sono rientrati in gruppo a distanza di cinque giomi l’uno dall’altro e diventano opzioni di riltevo nelle rotazioni degli esterni, soprattutto in corso di gara in vista della prossima sfida. Chiaramente nessuno del due avrà l’autonomia di 90′ ma potranno fornire un contributo significativo per dare vigore alla manovra offensiva.