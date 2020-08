L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Valerio Di Cesare, capitano del Bari: «Sono stato orgoglioso di aver fatto parte di un gruppo di ragazzi uniti che hanno provato a realizzare un sogno. Invece…tra 10 anni la delusione patita a Reggio Emilia farà male, proprio come in questi giorni. Tuttavia sono sicuro che, con la nostra tifoseria accanto, sarebbe finita diversamente. Ma per fortuna la storia continua, il calcio offre a ognuno la chance del riscatto. Per noi è troppo importante riportare il Bari in una categoria più consona alla sua storia, alla tradizione di una grande città».