L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul match Palermo-Nola, minacciato dal Coronavirus. Le autorità specificano che non ci sono gli estremi per chiudere le porte ai tifosi o rinviare la gara. Tuttavia, non è possibile stabilire con certezza quali provvedimenti verranno presi. Ieri c’è stato un vertice per definire la situazione. Il comune specifica che «in linea con le disposizioni nazionali, non è prevista alcuna interruzione delle manifestazioni pubbliche». Anche il Palermo, ad oggi, non ha ricevuto comunicazioni in merito.