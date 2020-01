L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le trattative del giorno in Serie B. E’ terminata l’avventura di Paolo Zanetti dopo la sconfitta interna col Frosinone. Ieri circolavano i nomi di Aglietti, Pillon e Stellone: oggi la decisione. Nel frattempo la squadra è stata affidata a Guillermo Abascal, tecnico della Primavera. Ufficializzato lo scambio Trotta-Ardemagni con i ciociari. La Cremonese cerca una seconda punta e non molla la pista che porta a Pierini. Caracciolo saluta in direzione Pisa. La Salernitana ha ricevuto dall’Hajduk Spalato un’offerta per Jallow. Il Trapani vuole Billong, l’Avellino Kalombo. Il Venezia prende Riccardi dal Lecce. Il Perugia stringe per Salomon e Scozzarella. Lo Spezia vicino a Vitale e Di Gaudio. Il Chievo prepara il doppio colpo Renzetti e Cringoj.