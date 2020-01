Niente minuto di silenzio per ricordare la leggenda del basket Kobe Bryant. La Lega Serie A si sarebbe opposta alla richiesta del Milan, relativa alla sfida di Coppa Italia contro il Torino, in programma questa sera. La notizia, in attesa di essere confermata, ha già fatto discutere i tanti tifosi sui social, che si pongono degli interrogativi sulla direzione della decisione.