L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul momento dell’FC Messina, atteso dalla sfida esterna col Palermo. I peloritani viaggiano a ritmi da capogiro da quando in panchina siede Ernesto Gabriele. La media punti ha toccato 2,50, la più alta del girone nelle ultime 10 giornate di campionato. Terzo miglior attacco e terza miglior difesa in assoluto. Un 4-4-1-1 che in fase di possesso, con l’apporto offensivo dei due esterni, diventa un 4-2-3-1 in grado di offrire soluzioni multiple per scardinare le difese avversarie. Ecco il biglietto da visita con cui i giallorossi si presenteranno a Palermo. Per l’occasione risponderà presente anche Paolo Carbonaro, palermitano e bomber con 10 reti all’attivo, fermo ai box per settimane a causa di pubalgia: «Certo, allo scherzetto ci pensiamo, ma prepareremo la sfida con umiltà e consapevoli della nostra forza». È ancora indigesto il blitz rosanero dell’andata, deciso da una punizione di Ficarrotta. Il portiere Aiello afferma: «Una delle tante partite del girone d’andata in cui abbiamo dilapidato punti a causa di nostre disattenzioni che abbiamo pagato a caro prezzo. Ma adesso questa squadra ha un’anima».