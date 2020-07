L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla dell’unico candidato presentatosi per salvare il Catania. Ieri, alle 11,27, la Sigi di Pagliara e soci ha depositato in Tribunale la richiesta per concorrere al bando pubblico

che avrà luogo stamane. Una scelta coraggiosa quella di salvare una storia

lunga 74 anni, quella rossazzurra, mettendosi sulle spalle il fardello pesantissimo di 54 milioni di debiti, una parte dei quali bisognerà coprirli entro la fine dell’anno solare.