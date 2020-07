L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della questione Catania.

Stamane saranno consegnate in Tribunale le candidature per l’acquisto del Calcio Catania. Fino a oggi l’unica cordata che è uscita allo scoperto è la Sigi, il comitato etneo che da sette mesi lavora per rilevare il club.

Oggi saranno presentate le offerte in busta. Non è escluso che l’avvocato americano Joe Tacopina faccia lo stesso.