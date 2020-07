L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della questione Barbera. Si è conclusa con un nulla di fatto in consiglio comunale la prima giornata utile per discutere la convenzione dello stadio Barbera da affidare al Palermo.

Il consiglio comunale, ha invitato il Comune a presentare, per iscritto, tutti quegli emendamenti che possono portare alla riduzione del canone annuale da 341 mila euro, in modo da poterli discutere ed eventualmente votarli. Rispetto agli ultimi giorni, comunque, filtra un po’ più di ottimismo per arrivare a una sintesi entro venerdì – scrive il quotidiano -.

Il consiglio comunale, non vorrebbe arrivare a una soluzione estrema, ovvero quella che porterebbe a una firma di una proroga della concessione al Palermo e che vedrebbe, di fatto, i consiglieri scavalcati dal primo cittadino.