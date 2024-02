Gazzetta dello Sport: “Caso Verre alla Sampdoria, l’ex Palermo blocca il mercato”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’ex rosanero Valerio Verre che alla Sampdoria è diventato un caso.

Fumata (quasi) nera. Anche se il mercato in Turchia chiuderà domani, Valerio Verre ha comunicato alla Sampdoria l’intenzione di non accettare l’offerta dell’Hatayspor, club di Super Lig, nonostante le vantaggiose condizioni economiche. Avrebbero prevalso, alla fine, ragioni familiari. La Samp spera in un ripensamento, mentre sembra incerto il futuro di Marco Lanna, da oltre due anni presidente del club: sabato scorso ha salutato i tifosi sotto la gradinata Sud prima della partita con il Modena. Un gesto passato sotto silenzio, ma che potrebbe preludere a un addio a sorpresa dell’ex giocatore della Sampd’oro alla carica di presidente.

Stop mercato Com’è noto, il club è stato costretto anche in questa sessione invernale a chiudere con un saldo zero (o attivo) le operazioni di mercato. In queste condizioni la cessione di Verre, che ha un ingaggio alto e fuori dai parametri attuali della Samp, avrebbe consentito un considerevole risparmio, con la possibilità di un intervento last minute fra gli svincolati. Due erano i profili valutati, entrambi di ex doriani: Okaka e Soriano.

Verre non aveva partecipato alla trasferta di Cittadella, né era stato convocato per l’ultima partita casalinga contro il Modena. A questo punto è possibile che Pirlo lo riporti in gruppo. Per la trasferta di Pisa, ancora una volta, la lista degli indisponibili è lunga: agli assenti noti (Benedetti, Pedrola, Borini, Conti e Ferrari, oltre a Yepes squalificato) si sono aggiunti Kasami e Ntanda, che verrà rivalutato dal professor Mazzola. Depaoli e Murru dovrebbero recuperare in tempo.