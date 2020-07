L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della questione allenatore per il Palermo. Dopo il brusco raffreddamento con Caserta – si legge – il club ora vuole un profilo importante. Vivarini non è certo di restare a Bari e in caso di addio il Palermo potrebbe essere interessato. Boscaglia è il primo obiettivo di Sagramola e Castagnini e bisogna aspettare che finisca la stagione di serie B venerdì prossimo. Con Caserta i

rapporti sarebbero da ricucire dopo che il tecnico non si è presentato a un appuntamento con Castagnini.