L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ha analizzato le dichiarazioni di ieri rilasciate da Roberto Boscaglia in merito alla sfida odierna contro il Catanzaro.

Ecco un estratto dal quotidiano: “Roberto Boscaglia è tornato alla normalità e chiede che anche il suo Palermo lo faccia in termini di risultati. Ha diretto gli ultimi due allenamenti prima della partenza per Catanzaro, quel che ha avuto di positivo a causa del Covid adesso intende trasformarlo in rabbia sul campo:





«C’è la possibilità di approfittare di quello che è successo per mettere tutta questa rabbia che abbiamo accumulato in questi giorni, essendo stata una delle poche squadre ad essere stata colpita così duramente dal Covid – ammette -.

Dobbiamo avere la capacità di trasformarla in grandissima energia positiva, da mettere in campo, proprio per superare questa fase. Supereremo tanti altri ostacoli che potranno arrivare da qui in avanti, se riusciamo a fare questo possiamo fare grandissime cose quest’anno».