L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Andrea Accardi, difensore del Palermo. Attraverso il sito ufficiale del club rosanero ha raccontato a cuore aperto le sue emozioni «Mi emoziono come fosse sempre la prima volta quando indosso questi colori e con questa maglia voglio prendermi la Serie A. Il primo giorno di ritiro a Petralia, quando dalla palestra sentivamo i cori dei tifosi che ci incitavano, era come

se fossimo alla vigilia di una partita importante. Poi, la partita ad agosto scorso contro le vecchie glorie e lo stadio Barbera pieno di gente e poi un

aneddoto che nessuno conosce. Trasferta di Cittanova, pareggiavamo 2-2 ed eravamo in inferiorità numerica. Io e Martinelli ci siamo guardati in faccia, dicendoci che questa partita l’avremmo portata a casa e

tutti sanno com’è andata a finire… (vittoria dei rosanero in

10 contro 11 per 2-4, ndr)».