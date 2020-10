L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla potenza di fuoco del Bari.

Una macchina da gol, la più potente di tutta la Serie C. Ha conquistato 14 punti segnando altrettanti gol, tutti su azione. In terza categoria soltanto il Mantova ha realizzato un gol in più dei biancorossi, ma in 7 partite.





Gli ultimi saliti sulla giostra dei gol sono stati i nuovi acquisti Adriano Montalto e Nicola Citro.