Gautieri: «Palermo e Sampdoria? Nessuno si aspettava che potessero fare un campionato del genere»

Alessio Alaimo, per TuttoMercatoWeb, ha intervistato Carmine Gautieri, approfondendo vari temi legati al calcio italiano. Tra le riflessioni, l’analisi della vittoria dell’Inter contro la Lazio, il momento della Lazio stessa, e le prospettive della Serie A e Serie B, con un occhio su squadre come Sassuolo, Pisa, Benevento e Cerignola. Gautieri non manca di commentare situazioni difficili, come quelle di Palermo, Sampdoria e Taranto.

Ecco le sue parole:

«L’Inter è ancora la squadra più forte del campionato, ha vinto 0-6 contro una delle più in forma. Il risultato è eccessivo, conoscendo le squadre di Baroni che di imbarcate non ne prende mai penso che la Lazio si sia lasciata un po’ andare».

Come si riparte dopo una sconfitta così pesante? «Devi essere bravo a lavorare sulla testa dei calciatori. La partita non lascerà strascichi. L’importante è fare una prestazione di livello già subito».

La Lazio sfiderà il Lecce. «Il calcio non è una scienza esatta. È un testa-coda, sarà comunque una gara combattuta».

Scudetto: su chi punta? «L’Inter è la più forte. Bisogna però stare attenti all’Atalanta che se la giocherà insieme al Napoli».

In B il Sassuolo corre spedito.

«Ha una squadra importante. Sta legittimando un campionato giocando un calcio spettacolare e vincendo le partite con facilità. Hanno programmato subito la risalita».

E il Pisa? «Ho avuto la fortuna di lavorare con i Corrado: sono lungimiranti, guardano sempre avanti. Il Pisa come lo Spezia può arrivare fino in fondo. Mancano Palermo e Sampdoria che non stanno facendo bene».

Che succede a Palermo e Sampdoria? «Nessuno si aspettava che potessero fare un campionato del genere. Le società hanno messo su organici importanti. Sicuramente dovranno fare qualcosa, sono due piazze importanti. Un campionato così sarebbe un fallimento per entrambe le squadre».

E la C mister? «Nel Girone A bisogna fare i complimenti a Tesser che è subentrato e sta ottenendo risultati incredibili. Padova e Vicenza si giocheranno il campionato. Nel Girone B bene la Vis Pesaro. Pescara, Ternana ed Entella si giocheranno il campionato. Mentre nel Girone C il Benevento è favorito. Sì è ripreso l’Avellino. Sta venendo un po’ meno il Catania. E bisogna fare i complimenti a Cerignola e Monopoli. Ma ancora è lunga: può giocarsela anche il Trapani che secondo me è la squadra più forte con un presidente molto serio».

Lei ha allenato il Taranto prima di decidere consensualmente per la separazione. La situazione appare ancora poco chiara.

«Una piazza come Taranto non merita una situazione del genere. Ha tifosi passionali che non c’entrano nulla con la C. Spero che le cose possano cambiare perché è una grande piazza. I tifosi meritano grande rispetto e grandi risultati».