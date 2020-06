Secondo quanto riporta “TGcom24”, iniziano ad arrivare in Trentino i primi turisti tedeschi dopo la fase di emergenza Coronavirus. A partire dallo scorso 3 giugno, molti campeggiatori provenienti dalla Germania si sono messi in viaggio per raggiungere le strutture ricettive presenti sul lago di Garda. Sulla scia delle notizie connesse al progressivo calo dei contagi in Trentino Alto Adige, riprendono anche le prenotazioni per l’estate, dopo l’ondata di disdette registrata nelle settimane passate.