Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Unita’ di crisi regionale, salgono a 1.362 i casi di positivita’ al Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Si rilevano tre nuovi casi di positività al virus, uno per la provincia di Oristano e due a Sassari. Non si registrano nuove vittime, 131 in tutto.