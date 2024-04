Garcia-Serie A, parte il terzo mandato | Dopo Roma e Napoli torna in Italia: progetto vincente affidato a lui

Nonostante il recente esonero nel club partenopeo, il tecnico francese si appresta ad affrontare una nuova esperienza in Italia, dove una grande squadra è pronta ad affidargli la panchina.

Dopo aver vissuto per due anni e mezzo nella Capitale, dove è stato l’allenatore della Roma anche con risultati alquanto importanti, portando la squadra a lottare per lo scudetto, la scorsa estate Rudi Garcia è tornato in Italia. Il Napoli dopo aver salutato Luciano Spalletti aveva bisogno di un nuovo uomo che si mettesse alla guida, e il presidente Aurelio De Laurentiis ha optato proprio per il francese.

L’esperienza del 60enne alla guida dei campioni d’Italia in carica però si è rivelata più breve del previsto, e non ha portato i risultati sperati. Infatti a causa di una classifica totalmente opposta rispetto a quella dell’anno precedente, e di un amore mai sbocciato con i tifosi e con la società, il patron ha deciso di dargli il benservito a metà novembre scorso.

Smaltita la delusione per la fallimentare avventura napoletana, adesso Garcia è pronto a tornare in pista, e nelle ultime ore sono arrivate delle indiscrezioni clamorose proprio sul suo futuro. A quanto pare infatti l’ex Napoli e Roma è pronto a tornare per la terza volta in Serie A, in un altro grande club è deciso ad affidargli un progetto vincente.

Ecco dove allenerà Garcia

In estate la Fiorentina quasi sicuramente si separerà da Vincenzo Italiano, che è in scadenza di contratto ed è intenzionato a cominciare una nuova esperienza nella sua carriera.

Per questo motivo dunque la società gigliata si è messa alla ricerca di un nuovo allenatore, e tra i profili che piacciono di più sembrerebbe esserci anche quello di Rudi Garcia. Il tecnico francese ha grande esperienza e può far rendere al meglio una squadra come quella Viola.

Le altre ipotesi per la panchina Viola

Dunque Garcia si va ad unire alla lunga lista di nomi che pare in lizza per mettersi alla guida della Fiorentina, dalla quale però spiccano soprattutto altri due profili oltre al tecnico francese.

Uno è quello di Alberto Gilardino, che sta facendo molto bene al Genoa e conosce l’ambiente fiorentino avendo giocato nel club, e l’altro è Raffaele Palladino, che da un paio di anni si sta mettendo in mostra al Monza e pare pronto al salto di qualità.