Dopo il colpo in attacco targato Menez, dopo aver ottenuto la promozione la Reggina adesso sogna un grande nome per la panchina. Si tratta dell’ex capitano della Roma Daniele De Rossi. Dopo la sua ultima avventura col Boca Juniors, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e iniziare la carriera come allenatore. Di seguito le parole del presidente della Reggina Gallo sul tema, rilasciate a “Forzaroma.info”: «Sono convinto che sarà un grandissimo in panchina, ce lo vedo molto bene. E’ un allenatore nato. Sarebbe una grande emozione per me averlo in futuro nel nostro staff. Le faccio anche un’altra confidenza: il primo calciatore che ho trattato da presidente della Reggina è stato Alberto Aquilani. L’ho incontrato quattro giorni dopo aver rilevato la società in un albergo nel centro di Roma e lo avrei voluto nella mia squadra, un mio primo desiderio calcistico. Riportare Reggio e la Reggina in Serie A significa riportare il vero sud ad altissimi livelli. E secondo me ce n’è bisogno. E’ una piazza con una tifoseria entusiasta, che vede la squadra e il calcio come rivalsa sociale, qualcosa di bello da portare fuori la Calabria. Un vanto e un orgoglio territoriale».