L’ex allenatore di Como e Brescia, Fabio Gallo ha parlato ai microfoni di “Pianetaserieb.it” in merito al campionato cadetto.

Ecco le sue parole:

«Mi sembra un campionato di Serie B di livello. Il ritmo è buono, tante squadre provano ad offrire qualcosa sotto l’aspetto del gioco. E’ un campionato bello da vedere. Il Frosinone ha fatto bene fin qui, ma è anche facile dirlo adesso. Il Genoa del mio ex giocatore nonché amico Gilardino si è ripreso, dopo un inizio difficoltoso. I liguri, a mio avviso, hanno uno degli organici meglio composti. La loro è una squadra forte ma umile. Questo sta facendo la differenza. La Reggina stava andando alla grande fino a due mesi fa, poi qualcosa è andato storto. Da fuori sembra inspiegabile. Se Frosinone e Genoa continuano così in termini di continuità, dubito le cose possano cambiare. Penso che questi due club, come organico, siano superiori a tutti. Anche il Sudtirol sta facendo bene. Bisoli propone un calcio differente rispetto a Grosso e Gilardino. Nonostante tutto si sta togliendo grosse soddisfazioni.”

«Il Bari è una di quelle che sta facendo particolarmente bene. Così come il Cagliari. Anche il Parma, un passo dietro, ha una rosa importante. Credo che qualora si arrivasse a fine campionato con questa classifica queste tre squadre sarebbero le favorite per la rosa su cui possono contare. I risultati di Brescia, SPAL e Benevento ci parlano di tre squadre ugualmente in difficoltà. Parliamo di tre squadre costruite ad inizio anno per provare ad ottenete qualcosa di più. Dunque per loro adesso non è facile competere per non retrocedere. Le difficoltà e le pressioni sono molteplici. Il Cosenza ha già fatto campionati di questo tipo e anche quest’anno è stato progettato per questo. Dunque, con la qualità a propria disposizione, ha giocato ogni partita con una determinata cattiveria agonistica volta proprio a questo tipo di obiettivo. Alle altre invece, non consapevoli di ciò, questa cattiveria è mancata. Bisognerà vedere se riusciranno a trovarla adesso. Dunque sì, potrà essere un fattore».