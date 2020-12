“Vaccino Coronavirus? Chi svolge una professione sanitaria o ricopre un incarico di pubblico servizio non può permettersi di essere riluttante o esitante. E chi si rifiuta di farlo dovrebbe cambiare mestiere. Spero che non si arrivi a niente di spettacolarizzato o di grottesco, ma il messaggio è che iniziano le vaccinazioni il 27 dicembre e io la faccio subito. Bisogna dare un segnale forte e chiaro che ci si crede.

Non mi illudo che il consenso sia totale, ma credo che dibattere troppo su questo argomento possa diventare uno spazio per le posizioni dei No Vax e di quanti hanno in mente cospirazioni di vario tipo legate ai vaccini. Se potessimo lasciarle perdere e non dare loro nessuno spazio, sarebbe una gran cosa”. Queste le parole del virologo dell’Ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, rilasciate ai microfoni di “Open” in merito al vaccino covid.