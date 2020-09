«Lista 22 giocatori in Lega Pro?Ghirelli ha fatto un panegirico di esempi. Se da risultanze contabili la situazione era pressoché la medesima negli anni passati, a che pro ci si è inventati questa soluzione burla?». Queste le parole del direttore sportivo, Vittorio Galigani, rilasciate ai microfoni di “Tuttoc.com” in merito alla lista di 22 giocatori in Lega Pro.