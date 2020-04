Il campionato di Serie D, con molta probabilità, non ripartirà. A confermarlo è anche Ernesto Gabriele, allenatore dell’FC Messina che dichiara: «Sappiamo da indiscrezioni, che la Serie D non dovrebbe ripartire. Noi abbiamo un progetto solido, abbiamo una dirigenza competente e una rosa che farebbe bene anche in Serie C».