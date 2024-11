“Fuori forma e sovrappeso”: il Manchester United lo caccia a gennaio | Aereo prenotato per la Serie A

Clamoroso divorzio professionale all’orizzonte fra il Manchester United e il suo campione: club di Serie A alla finestra.

Reduce da un avvio di stagione a dir poco complicato, con tanto di esonero ai danni del tecnico Erik ten Hag, il Manchester United è alle prese con una nuova grana. Direttamente da Oltremanica giunge notizia di una clamorosa separazione imminente fra il club britannico e un suo campione.

Si respira un clima di grande tensione nello spogliatoio dei Red Devils. Non potrebbe essere altrimenti, considerati gli appena 12 punti totalizzati in 10 incontri di Premier League e il deludente approccio della squadra all’Europa League. Quest’ultima è infatti competizione da non sottovalutare, dal momento che qualifica i vincitori direttamente alla prossima Champions League, traguardo attualmente non così scontato per Garnacho e compagni.

Come spesso avviene in questi casi, a pagare per tutti è stato in primis l’allenatore. Va da sé, però, che tutte le responsabilità di questo parziale fallimento non possano essere addossate a chi si trovava fino a pochi giorni fa sulla tolda di comando. L’attenzione della critica si è quindi concentrata su uno dei protagonisti della rosa del Manchester United.

A finire nel mirino è stata la sua forma fisica e la dirigenza sarebbe pronta a cederlo già nella sessione invernale di calciomercato. A tal proposito, ci sarebbe da registrare un forte interesse proveniente dalla Serie A.

Separazione in vista in casa United: giocatore verso la Serie A a gennaio

A riportare tale indiscrezione è stato il tabloid “The Sun”, che ha acceso i riflettori su questa bomba a orologeria pronta a esplodere in quel di Manchester. Pare che il diretto interessato si sia presentato nel ritiro estivo “fuori forma e sovrappeso”, mandando letteralmente su tutte le furie ten Hag. Quest’ultimo, peraltro, non lo considerava il rinforzo ideale per il suo reparto offensivo e, inevitabilmente, la forma fisica del calciatore è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Stiamo parlando, nello specifico, di Joshua Zirkzee. L’ex centravanti del Bologna non ha avuto in terra d’Albione l’impatto che ci si attendeva: una sola rete realizzata in 10 presenze e sei occasioni da gol create in totale. Poco, troppo poco, se rapportato all’investimento effettuato per acquisirne le prestazioni.

Joshua Zirkzee sempre più lontano da Manchester: torna in Serie A?

Sempre “The Sun” scrive che, seppure la forma dell’olandese sia migliorata con il passare delle settimane, la sua condizione atletica risulta ancora inferiore a quella dei suoi compagni.

Motivo per cui potrebbe lasciare lo United a gennaio: alla finestra ci sono tante big italiane, non ultima la Juventus di Thiago Motta, alla ricerca di un vice-Vlahovic e forte del legame esistente tra Zirkzee e il tecnico.