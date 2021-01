Interventuto ai microfoni DI Extra tv, il giornalista della “Gazzetta dello Sport ” Nicola Binda si è espresso così:

«L’anno scorso a gennaio a Spezia, Angelozzi per fare il salto ha preso Vitale e Di Gaudio, due giocatori che sono a Verona e che lo aspettano. Sono giocatori che sanno cosa significa vincere la serie B e fare il salto in A. Aspettano solo che Angelozzi li chiami per ripetere il salto.





Vitale sulla sinistra avrebbe già un bel po di concorrenza con Beghetto e D’Elia. D’avanti se si decide di giocare con il tridente Di Gaudio è un giocatore che fa al caso del Frosinone, altrimenti no. Con calma il Frosinone sta facendo le sue valutazioni».