Il Palermo affronta il Frosinone nella 6a giornata di Serie B e perde 1-0. La gara viene decisa da Luca Moro che, complice la deviazione di Buttaro, regala i 3 punti alla squadra di Fabio Grosso. Altra sconfitta in trasferta per gli uomini di Eugenio Corini. Le pagelle del match.

PIGLIACELLI 5.5 – Incolpevole sul gol di Moro, complice una deviazione di Buttaro che compromette il suo intervento. Nelle altre situazioni si fa trovare pronto.

BUTTARO 5 – La sua deviazione sul tiro di Moro è decisiva e porta al gol del Frosinone, se pur le colpe non siano da imputare al suo intervento. La solita prestazioni di corsa e voglia ma sicuramente meno lucida e incisiva.

MARCONI 4.5 – Anche questa volta non riesce ad arrivare alla sufficienza. Un’altra prestazione rivedibile del centrale rosanero che sbaglia diverse letture nel primo tempo, soprattutto quella sul gol del vantaggio del Frosinone quando esce fuori tempo sul passaggio in verticale e apre il campo all’azione offensiva della squadra di casa. A inizio ripresa lascia il posto a Bettella.

NEDELCEARU 4.5 – Un’altra prestazione di livello basso. Lento nelle letture e spesso in balia degli attaccanti del Frosinone.

MATEJU 4.5 – Deve ancora entrare nei meccanismi dei rosanero e infatti la sua prestazione è decisamente insufficiente. Poco incisivo in fase di spinta e in grande difficoltà nelle coperture difensive.

SEGRE 6.5 – Buona prova del centrocampista ex Torino che mette tanta quantità in mezzo al campo e prova a sfruttare la sua bravura negli inserimenti. Infatti a pochi minuti dal 90esimo sfiora il gol del pareggio su un perfetto inserimento di testa e non centra la porta di poco.

STULAC 5.5 – Nessun errore particolare ma un ritmo ancora troppo blando per un giocatore che dovrebbe diventare il padrone del centrocampo rosanero. Non ha ancora una condizione ottimale e si nota.

SARIC 5.5 – Poco qualitativo in mezzo al campo, se pur cerchi di compensare con la corsa. Dopo aver vissuto un’estate turbolenta dovrà lavorare tanto per recuperare la condizione fisica ideale.

ELIA 5 – Non riesce ad esprimersi ancora ai suoi livelli. Si conquista una buona occasione nel primo tempo ma anche sotto porta è ancora impreciso. Nella ripresa cala notevolmente a livello fisico e diventa quasi impalpabile.

BRUNORI 5 – Anche oggi incontra non poche difficoltà e conferma il suo scarso rendimento in trasferta. Tra le mura del Barbera sembra sempre ispirato, fuori casa si spegne e soffre la fisicità dei difensori avversari. Non è quasi mai pericoloso, tranne che nel primo tempo quanto arriva a pochi passi da Turati che, però, gli sposta la palla in maniera regolare.

DI MARIANO 6.5 – Nel primo tempo non riesce a dare il contributo che ci si aspetta da lui ma nella ripresa si accende con diverse iniziative personali e crea le occasioni più ghiotte per il Palermo. Prima sull’imbucata di Floriano trova un’ottima risposta di Turati, poco dopo ci prova con la botta dalla distanza forte ma centrale.

BETTELLA 6 – Di fatto non è quasi mai impegnato nel secondo tempo in particolari letture. Il Palermo si riversa nella metà campo del Frosinone ma Bettella tiene bene la posizione cercando di tenere la linea alta.

SALA 5 – Non esaltante la sua prestazione. Subentra a Mateju nel secondo tempo e di fatto quasi non si vede in campo. Per nulla incisivo e probabilmente ancora fuori condizione dopo l’infortunio.

DAMIANI s.v.

FLORIANO 6- Entra in un momento molto complicato di una partita sporca e prova a dare qualche impulso offensivo ai suoi con la sua qualità tra le linee. Spicca la perfetta imbucata per Di Mariano, salvata da Turati.

SOLERI 5 – Prova in qualche modo a rendersi pericoloso con un colpo di testa ma spesso non trova la posizione ideale in campo. Ancora poco impattante dalla panchina, al contrario della scorsa stagione.

CORINI 5 – Ha fatto vedere buone cose, come gli inserimenti tra le linee di Segre e le iniziative di Di Mariano ma deve ancora dare un’identità forte alla squadra soprattutto in trasferta.

FROSINONE: Turati 6.5, Sampirisi 6, Lucioni 6.5, Ravanelli 6, Frabotta 6, Kone 6, Boloca 6.5, Mazzitelli 5.5 (Lulic 6), Garritano 6 (Ciervo 5.5), Moro 7 (Mulattieri 6), Caso 7