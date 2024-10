Frosinone, Machin polemico: «Peccato essere al 100% e non poter giocare»

In casa Frosinone continua a tenere banco la situazione di José Machin. Il centrocampista, di proprietà del Monza ma in prestito ai ciociari, ha espresso il suo malcontento sui social media dopo l’ennesima esclusione dalle convocazioni. Nonostante Machin si senta al massimo della condizione fisica.

Machin ha affidato ai social un messaggio chiaro e senza fronzoli, che evidenzia la frustrazione di un giocatore che si sente al top ma che non può esprimere la sua passione per il calcio in campo. Queste le parole che il centrocampista ha postato:

“Peccato essere al 100% fisicamente e non poter godere di ciò che ti piace di più. Rimane solo remare e sorridere”.