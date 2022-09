Il calciatore del Frosinone, Luca Garritano ha parlato ai microfoni di “PianetaSerieB” rilasciando le seguenti parole:

«Io credo che siamo un gruppo forte, dagli ampissimi margini di miglioramento. Essendo uno dei calciatori più esperti mi sento in dovere di dare l’esempio ai più giovani col giusto atteggiamento e andando sempre forte. Stagione scorsa? Ritengo che ancora questa squadra possa crescere tantissimo. Non mi piace fare paragoni con la rosa dell’anno scorso. Posso solo dire che entrambi gli organici erano competitivi. Dobbiamo proseguire con questa energia, continuando a metterla in campo di domenica in domenica. Il Frosinone ha un progetto importante, vuole mixari calciatori giovani a gente d’esperienza e quest’idea sta dando i suoi frutti. Qui i ragazzi trovano l’ambiente ideale per crescere. Credo si tratti di una realtà molto interessante. Campionato? Quest’anno è vero che il livello si è alzato tantissimo. Molte squadre lottano per vincere il campionato e conquistare posizioni di vertice. Credo sia il campionato più difficile, ci sono diversi club che hanno sempre fatto la Serie A e si sono rafforzati in modo consistente per affrontare il campionato cadetto. Noi cercheremo di dare il massimo e toglierci tante soddisfazioni. Serie A? L’ambizione di andare in Serie A è sempre viva dentro di me e farlo col Frosinone, per il gruppo che siamo, sarebbe davvero un sogno. Ancora è presto: è vero che siamo partiti forti, ma ragioniamo di partita in partita perché la stagione è lunga e ci sono tante squadre forti. L’obiettivo è farci trovare sempre pronti».