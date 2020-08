Il consigliere regionale leghista del Friuli Venezia Giulia, Antonio Calligaris, si è reso protagonista dell’ennesimo atto di razzismo e frasi discriminatorie legate al mondo della politica. I fatti sono legati all’emergenza immigrazione, con annesse problematiche per la positività al coronavirus di alcune delle persone arrivate in Italia.

Ecco dunque che Casapound ha deciso di fare irruzione nell’aula del Consiglio regionale in cui era in corso una commissione sul Programma immigrazione 2020 del Friuli Venezia Giulia. Ne è nata un’accesa discussione tra i contestatori e il leghista Calligaris che, durante lo scambio di opinioni ha detto riferendosi ai migranti: “Io gli sparerei tranquillamente“.

Solo dopo sono arrivate anche le scuse di Calligaris: “Mi scuso. Sono andato oltre, ho usato delle parole che non andavano usate. Chiedo scusa al mio gruppo, sono andato sopra le righe in un momento in cui vi è’ stato un attacco alla democrazia in quest’Aula. Quindi chiedo scusa”. Il video