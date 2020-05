Il sito Footy Headlines ha fornito alcune anticipazioni sulla divisa del Manchester City che non è piaciuta ai tifosi. Liam Gallagher, ex cantante degli Oasis e tifosissimo del City, come riporta il Mirror ha inizialmente pubblicato un tweet, poi rimosso, con una frase shock in riferimento alla divisa: “Chiunque sia responsabile per la nuova maglia del Manchester City dovrebbe essere messo sul prossimo volo per Wuhan. E chiunque se la compri deve essere messo su quello successivo”.