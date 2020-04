Itziar Ituño, l’ispettor Murillo poi Lisbona de La casa di carta è guarita dal coronavirus e questa è la notizia più importante. Quasi un mese dopo l’annuncio della sua positività al tampone, l’attrice basca ha concesso un’intervista alla radio argentina “Radio Ciudad” in cui ha raccontato la sua esperienza e ha detto: “La realtà non viene raccontata correttamente, questa non è un’influenza comune e le misure sono state prese in ritardo”. Nell’intervista, riportata da Repubblica, Itziar Ituño ha parlato dettagliatamente dei sintomi e del fatto che è stata piuttosto male tanto da essere ricoverata otto giorni in ospedale, con dolori alla testa, ai muscoli, cistite, perdita del senso del gusto e dell’olfatto. L’attrice inoltre ha attaccato le autorità spagnole e il modo in cui è stata gestita la crisi: “Qui le persone sono state costrette ad andare al lavoro quando in Italia c’erano già parecchi morti. Non mi sembra possibile che per far funzionare l’economia le persone siano state gettate in pasto ai leoni. Si sono resi conto in ritardo che dovevano fermarsi completamente e di conseguenza c’è stato un altissimo bilancio nel numero di vittime”. Di seguito il suo post su Instagram: