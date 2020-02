In occasione della 23^ giornata del campionato di serie D Girone I, in programma domenica alle ore 14.30, il Palermo sarà ospite della Cittanovese. Si tratta di una gara importante per entrambe le squadre e che potrebbe riservare delle sorprese anche fuori dal campo. Il Sindaco di Cittanova, Francesco Cosentino, ha infatti proposto il gemellaggio delle due squadre al Sindaco di Palermo Leoluca Orlando. La richiesta nasce dalla volontà di ringraziare la città di Palermo per l’ospitalità offerta alla Cittanovese durante la gara d’andata. In basso la lettera inviata dal sindaco della cittadina calabrese a Leoluca Orlando per invitarlo ad assistere alla partita di domenica.